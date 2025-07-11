Внесены изменения в законы «О статусе столицы», «О статусе города Ош»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Закон принят Жогорку Кенешем 4 июня 2025 года.
Президент Садыр Жапаров подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы Кыргызской Республики «О статусе столицы», «О статусе города Ош»).
Закон принят Жогорку Кенешем 4 июня 2025 года.
Целью закона является приведение к единообразной системе (унификации) действующего законодательства в сфере местного самоуправления, а именно с Законом Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления».
Так, законом предлагается внести следующие изменения, предусматривающие:
уточнение компетенций Бишкекского и Ошского городских кенешей;
нововведения в утверждении структуры и штатного расписания мэрий города Бишкек и города Ош;
конкретизация полномочий мэров города Бишкек и города Ош;
дополнение требований, предъявляемых к кандидатам на должность мэров города Бишкек и города Ош;
установление порядка назначения на должность мэров города Бишкек и города Ош;
уточнение порядка освобождения от должности мэров города Бишкек и города Ош;
определение порядка назначения заместителей мэров города Бишкек и города Ош.