Внесены изменения в законы «О статусе столицы», «О статусе города Ош»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Закон принят Жогорку Кенешем 4 июня 2025 года.

Президент Садыр Жапаров подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в законы Кыргызской Республики «О статусе столицы», «О статусе города Ош»).



Закон принят Жогорку Кенешем 4 июня 2025 года.



Целью закона является приведение к единообразной системе (унификации) действующего законодательства в сфере местного самоуправления, а именно с Законом Кыргызской Республики «О местной государственной администрации и органах местного самоуправления».



Так, законом предлагается внести следующие изменения, предусматривающие:



уточнение компетенций Бишкекского и Ошского городских кенешей;

нововведения в утверждении структуры и штатного расписания мэрий города Бишкек и города Ош;

конкретизация полномочий мэров города Бишкек и города Ош;

дополнение требований, предъявляемых к кандидатам на должность мэров города Бишкек и города Ош;

установление порядка назначения на должность мэров города Бишкек и города Ош;

уточнение порядка освобождения от должности мэров города Бишкек и города Ош;

определение порядка назначения заместителей мэров города Бишкек и города Ош.

