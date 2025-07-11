В КР ограничили оборот пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Закон принят Жогорку Кенешем 17 июня 2025 года.

Президент Садыр Жапаров подписал поправки в Закон «Об ограничении оборота пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий на территории Кыргызской Республики». Закон принят Жогорку Кенешем 17 июня 2025 года.

Закон приводится в соответствие с положениями Договора о Евразийском экономическом союзе (далее — ЕАЭС) от 29 мая 2014 года и требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011).

Так, устанавливается перечень пластиковых изделий, запрещенных к обороту. В данный перечень, помимо пакетов из полимерной пленки, включены все виды одноразовой пластиковой посуды, упаковка для еды, ПЭТ-бутылки, пластиковая упаковка для яиц и сетчатые сумки для продуктов.

Законом из части 1 статьи 3 вышеуказанного закона слова: «одноразовая пластиковая упаковка для еды» и «пластиковая бутылка ПЭТ (полиэтилентерефталат, РЭТ)» исключены.

Кроме того, действующий запрет на оборот всех видов одноразовой пластиковой посуды заменен запретом на оборот только тех видов одноразовой пластиковой посуды, которые не подлежат переработке. При этом, согласно части 2 статьи 3 закона, перечень пакетов из полимерной пленки и одноразовой пластиковой посуды, разрешенных к обороту, определяется кабинетом министров.

Закон вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.