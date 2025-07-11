СФИТ «Тамчы» получит особый правовой режим. Подписан закон

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызстана 19 июня 2025 года.
Президент Садыр Жапаров подписал Закон КР «О специальной финансовой инвестиционной территории «Тамчы» с особым правовым режимом и статусом».
Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызстана 19 июня 2025 года.
Целью данного Закона является стимулирование социально-экономического развития страны, привлечения инвестиций, создание благоприятного инвестиционного климата, а также внедрение международных финансовых стандартов и принципов общего права.
Закон направлен на создание и развитие специальной финансовой инвестиционной территории «Тамчы» (далее – СФИТ «Тамчы»), которая будет способствовать привлечению иностранных и местных инвестиций, улучшению инвестиционного климата и развитию различных отраслей экономики, таких как производство, туризм, санаторно-курортная сфера, транспортная инфраструктура и другие.
Законом устанавливается правовая основа деятельности СФИТ «Тамчы» с особым правовым режимом и статусом (определяется порядок ее создания, установление и изменение границ, а также функционирование).
СФИТ «Тамчы» получит особый правовой режим, который обеспечит создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности. Этот режим будет включать в себя налоговые и правовые преференции для инвесторов.
Также важным аспектом является создание Международного центра по урегулированию споров, который будет разрешать гражданско-правовые споры с применением норм и принципов английского права. Это обеспечит доверие иностранных инвесторов, создавая прозрачную и эффективную правовую среду для ведения бизнеса.