В Кыргызстане упростили процедуру ликвидации юрлиц

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Срок ожидания претензий при ликвидации юрлица сокращен с двух месяцев до одного.

В Кыргызстане вступили в силу изменения в Гражданский кодекс и Гражданский процессуальный кодекс. Согласно поправкам, упрощена процедура принудительной ликвидации юридических лиц.

Теперь судебный акт, вступивший в законную силу, будет достаточным основанием для прекращения деятельности юрлица.

Право подать заявление в суд о принудительной ликвидации получают:

уполномоченный госорган в сфере регистрации юрлиц;

один из учредителей, если другой учредитель умер или пропал.

Срок ожидания претензий при ликвидации юрлица сокращен с двух месяцев до одного.

В Гражданский процессуальный кодекс добавлена норма, позволяющая выносить судебный приказ по заявлениям налоговых органов, регистрирующего органа или учредителей о ликвидации юрлица.

Источник: 24.kg