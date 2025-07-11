В Кыргызстане упростили процедуру ликвидации юрлиц

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Срок ожидания претензий при ликвидации юрлица сокращен с двух месяцев до одного.
В Кыргызстане вступили в силу изменения в Гражданский кодекс и Гражданский процессуальный кодекс. Согласно поправкам, упрощена процедура принудительной ликвидации юридических лиц.
Теперь судебный акт, вступивший в законную силу, будет достаточным основанием для прекращения деятельности юрлица.
Право подать заявление в суд о принудительной ликвидации получают:
- уполномоченный госорган в сфере регистрации юрлиц;
- один из учредителей, если другой учредитель умер или пропал.
Срок ожидания претензий при ликвидации юрлица сокращен с двух месяцев до одного.
В Гражданский процессуальный кодекс добавлена норма, позволяющая выносить судебный приказ по заявлениям налоговых органов, регистрирующего органа или учредителей о ликвидации юрлица.
Источник: 24.kg