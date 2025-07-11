Бакыт Торобаев в Пекине обсудил с китайской стороной строительство стратегических дорог

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В ходе переговоров была обсуждена реализация проекта строительства железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан.

В рамках рабочей поездки заместитель председателя кабинета министров КР - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев провел переговоры с руководителями ряда государственных органов и корпораций Китая по вопросам строительства железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан, а также обсуждения инфраструктуры пункта пропуска «Бедел» и автодороги Барскоон–Бедел–Аксу, ведущей к этому пункту.

В частности, состоялась встреча с председателем Совета директоров Государственной корпорации железных дорог Китая Го Чжусюэ. В ходе переговоров была обсуждена реализация проекта строительства железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан.

Бакыт Торобаев отметил, что проходящий в Пекине 12-й Всемирный конгресс по высокоскоростным железным дорогам организован на высоком уровне и представляет собой важную площадку для докладов и обмена мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес. Он подчеркнул, что Кыргызстан высоко ценит стратегическое партнерство с Китаем.

«Сегодня мы видим, что развитие международного сотрудничества выходит на новый этап в сфере транспорта и инфраструктуры. В этом контексте хочу особо отметить историческое значение проекта для всего нашего региона. Строительство железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан является важным экономическим звеном, соединяющим Китай с Центральной Азией, Южной Азией, Ближним Востоком и Европой через Кыргызстан и Узбекистан. С момента старта реализации этого международного проекта Кыргызстан получает предложения о сотрудничестве от различных государств. Пользуясь случаем, приглашаю логистические компании в будущем использовать эту железную дорогу для грузоперевозок», - заявил Бакыт Торобаев.

В свою очередь, председатель Совета директоров Государственной корпорации железных дорог Китая Го Чжусюэ выразил благодарность кыргызской стороне за активное продвижение проекта на уровне соответствующих государственных органов, отметив, что китайская корпорация придает этому проекту особое значение и намерена вести активное взаимодействие. Он добавил, что этот стратегический проект является приоритетным направлением государственной политики и находится под личным контролем руководства страны.

Следует отметить, что общая протяженность железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан от города Кашгар (КНР) до города Андижан (Узбекистан) составляет 526 км, из которых 304 км проходят по территории Кыргызстана. Почти 40% маршрута на кыргызском участке представляют собой тоннели и мосты.

Далее состоялась встреча с заместителем председателя Государственного комитета по развитию и реформам Китая Чжоу Хайбином. В ходе переговоров обсуждался вопрос строительства автодороги Барскоон–Учтурфан–Аксу, которая ведет к пункту пропуска «Бедел» на кыргызско-китайской государственной границе.

Зампред кабмина отметил, что строительство автодороги Барскоон–Учтурфан–Аксу позволит сократить путь с китайской стороны в Кыргызстан примерно на 507 километров и сэкономит более 10 часов в пути. Это приведёт к снижению расходов на топливо, устранит транспортные заторы и обеспечит более прямой и быстрый маршрут. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры с китайскими компаниями с целью реализации проекта на взаимовыгодной основе и призвал соответствующие государственные органы Китая к поддержке и тесному сотрудничеству.

В свою очередь заместитель председателя Государственного комитета по развитию и реформам Китая Чжоу Хайбин заявил, что данный проект является одним из приоритетных и реализуется в соответствии с договорённостями, достигнутыми между главами государств Китая и Кыргызстана.

По его словам, товарооборот между двумя странами в прошлом году составил 23 млрд долл. США, а за первые пять месяцев текущего года уже достиг 11,5 млрд долл., что на 48% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Он подчеркнул, что дальнейшее укрепление торгово-экономических связей между государствами является важной задачей для китайской стороны.

Кроме того, состоялась встреча с заместителем директора Агентства международного сотрудничества Китая Ху Чжанляном, на которой обсуждался вопрос строительства пункта пропуска «Бедел».

Как было отмечено, строительство полноценно оснащённого пункта пропуска «Бедел», соответствующего международным стандартам, реализуется совместно двумя странами. Напомним, в сентябре прошлого года пункт был временно открыт в упрощённом режиме. В настоящее время соответствующие государственные органы обеих стран работают над подготовкой проектно-сметной документации.

Следует отметить, что строительство железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан и пункта пропуска «Бедел» осуществляется на основе политических решений президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Активное продвижение этих стратегических соглашений стало основной целью рабочей поездки Бакыта Торобаева в Пекин.

Источник: Кабар