Садыр Жапаров объявил выговор главе Нацбанка Мелису Тургунбаеву Подробнее: www.tazabek.kg/news:2294538?f=cp

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Выговор объявлен за недостатки в работе.
Президент Садыр Жапаров объявил выговор председателю Национального банка Мелису Тургунбаеву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов в соцсетях.
Выговор объявлен за недостатки в работе.
Справка
Ранее, в августе 2024 года, за ненадлежащую координацию руководящего состава – объявлен выговор председателю Национального банка Мелису Тургунбаеву. Об этом Tazabek сообщили собственные источники.
Тургунбаев был назначен председателем НБКР в июне 2024 года. Ранее он возглавлял Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.
Источник: Tazabek