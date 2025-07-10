Садыр Жапаров объявил выговор главе Нацбанка Мелису Тургунбаеву Подробнее: www.tazabek.kg/news:2294538?f=cp

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Выговор объявлен за недостатки в работе.

Президент Садыр Жапаров объявил выговор председателю Национального банка Мелису Тургунбаеву. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов в соцсетях.



Выговор объявлен за недостатки в работе.



Справка



Ранее, в августе 2024 года, за ненадлежащую координацию руководящего состава – объявлен выговор председателю Национального банка Мелису Тургунбаеву. Об этом Tazabek сообщили собственные источники.



Тургунбаев был назначен председателем НБКР в июне 2024 года. Ранее он возглавлял Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора.

Источник: Tazabek

