Завершился госвизит Садыра Жапарова в Таджикистан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". 9 июля, завершив государственный визит в Таджикистан, Президент Садыр Жапаров вернулся в г. Бишкек.

Завершился государственный визит Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Таджикистан, состоявшийся 8-9 июля.

В первый день визита Глава государства возложил венок к памятнику основоположника таджикского государства Исмоилу Сомони в г. Душанбе.

Далее на площади «Дворца нации» состоялась церемония официальной встречи Президента Садыра Жапарова с Президентом Эмомали Рахмоном.

По завершении официальной церемонии, лидеры провели переговоры в узком формате. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего взаимодействия по широкому кругу вопросов, в том числе развитие социальной инфраструктуры в отдельных районах и укрепление сотрудничества на многосторонних площадках.

После встречи в формате тет-а-тет Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон продолжили переговоры в расширенном формате. Главы государств провели широкий обмен мнениями о кыргызско-таджикских отношениях, углублении всестороннего сотрудничества, а также о международных и региональных вопросах.

Кроме того, по итогам встреч лидеров подписаны и обменены ряд документов, которые охватывают широкий спектр двустороннего сотрудничества, таких как торговля, образование, промышленность, туризм и многие другие важные направления. В том числе подписано совместное заявление президентов.

Далее главы государств приняли участие в церемонии возобновления работ контрольно-пропускных пунктов Карамык и Бордобо в Ошской области в режиме видеосвязи.

По итогам переговоров с Президентом Эмомали Рахмоном Президент Садыр Жапаров сделал заявление для СМИ.

В этот же день, Президент Садыр Жапаров выступил на инвестиционном и экономическом форуме Кыргызстана и Таджикистана во «Дворце независимости», в котором приняли участие около 500 представителей бизнеса двух стран.

На полях форума подписаны множество взаимовыгодных контрактов между бизнес-структурами двух государств.

Наряду с этим, лидеры Кыргызстана и Таджикистана посетили Национальную выставку продукций в г.Душанбе, где ознакомились с экспозициями, представившими достижения в различных отраслях промышленности двух стран.

В рамках культурной части визита и Дней культуры Кыргызстана в Таджикистане президенты посетили концерт мастеров искусств «Вечная дружба», состоявшийся в Государственном комплексе «Кохи Борбад» в г. Душанбе.

Во второй день визита, Президент Садыр Жапаров провел переговоры с Председателем Национального совета - верхней палаты Высшего собрания Таджикистана Рустами Эмомали, где обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и продвижения межпарламентского вектора.

Далее Президент Садыр Жапаров встретился с Председателем Палаты представителей Высшего собрания Таджикистана Файзали Идизода.

Также Президент Садыр Жапаров провел переговоры с Премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзода. Глава государства на встрече отметил, что подписанные в ходе визита документы, а также проводимая работа наших Правительств закладывают непоколебимый фундамент вечной дружбы двух стран и народов.

9 июля, завершив государственный визит в Таджикистан, Президент Садыр Жапаров вернулся в г. Бишкек.