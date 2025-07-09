Садыр Жапаров провел переговоры с премьер-министром Таджикистана

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стороны обсудили широкий спектр вопросов кыргызско-таджикского взаимодействия

Садыр Жапаров сегодня, 9 июля, в рамках государственного визита в Республику Таджикистан провел переговоры с премьер-министром страны Кохиром Расулзода.

По данным пресс-службы президента КР, стороны обсудили широкий спектр актуальных вопросов кыргызско-таджикского взаимодействия.

Премьер-министр Кохир Расулзода подчеркнул, что сегодняшний визит отражает положительную динамику в отношениях между двумя государствами. Он отметил, что благодаря политической воле лидеров двух стран кыргызско-таджикское взаимодействие вышло на новый уровень.

Премьер-министр Таджикистана отметил, что на фоне укрепляющегося взаимопонимания и наращивания практического сотрудничества стороны демонстрируют обоюдную заинтересованность в поступательном развитии отношений.

Кохир Расулзода выразил уверенность, что визит Садыра Жапарова станет значимым импульсом для расширения сотрудничества, прежде всего в экономической плоскости, а также в сферах инфраструктуры, промышленности, сельского хозяйства и других направлениях.

В свою очередь Садыр Жапаров констатировал, что нынешний год является важной вехой в кыргызско-таджикских отношениях. Разрешение чувствительных вопросов, закрепление договоренностей на бумаге, взаимные визиты на высоком и высшем уровнях – все это несомненно является результатом твердой политической воли глав государств и неустанной работы правительств.

Глава государства с удовлетворением отметил, что подписанные в ходе визита документы, а также проводимая работа правительств двух стран закладывают непоколебимый фундамент вечной дружбы двух стран и народов. В этой связи президент обозначил, что настал благоприятный момент для реализации всех договоренностей и поставленных задач, а также предстоит сплотить усилия, чтобы вывести кыргызско-таджикские отношения на качественно новый уровень.

В завершение Садыр Жапаров выразил уверенность, принимая во внимание, что в успешном развитии двусторонних отношений одним из определяющих факторов является работа глав правительств, что премьер-министры двух государств также приложат максимальные усилия для процветания кыргызско-таджикских отношений.