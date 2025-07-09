Президент Садыр Жапаров и Президент Эмомали Рахмон посетили концерт мастеров искусств «Вечная дружба» в Душанбе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Зрителям была представлена концертная программа с участием коллективов и исполнителей из Кыргызстана и Таджикистана.

Сегодня, 8 июля, Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров и Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон посетили концерт мастеров искусств «Вечная дружба», состоявшийся в Государственном комплексе «Кохи Борбад» в г. Душанбе.

Зрителям была представлена концертная программа с участием коллективов и исполнителей из Кыргызстана и Таджикистана.

В мероприятии были представлены традиционные и современные музыкальные и танцевальные номера, отражающие культурные особенности двух народов.

Кыргызстан на мероприятии представили солисты Национальной филармонии имени Т. Сатылганова, Государственный ансамбль танца «Ак-Марал» имени Нурдина Тугелова, ансамбль «Камбаркан» имени Чалагыза Исабаева, а также эстрадно-симфонический оркестр имени Чоро Кожомжарова.

Отметим, что мероприятие прошло в рамках государственного визита Президента Садыра Жапарова в Таджикистан и Дней культуры Кыргызской Республики в Республике Таджикистан.