Садыр Жапаров в Душанбе: Мы придаем большое значение запуску межгосударственных проектов и созданию условий для бизнеса

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В форуме принимают участие около 500 представителей бизнеса из Кыргызстана и Таджикистана.

«Мы придаем большое значение поддержке региональных инициатив, запуску межгосударственных проектов, созданию благоприятных условий для бизнеса и инвестиций на местах», - отметил президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 8 июля, выступая на инвестиционном и экономическом форуме Кыргызстана и Таджикистана во «Дворце независимости» в Душанбе.

В форуме принимают участие около 500 представителей бизнеса из Кыргызстана и Таджикистана. Форум начал свою работу 7 июля с практической части, включающей бизнес-визиты, где предприниматели посетили предприятия и познакомились с потенциальными партнёрами в сфере туризма, производства, оптовой и розничной торговли.