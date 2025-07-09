Жапаров и Рахмон посетили выставку продукций двух стран в Душанбе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На выставке представили достижения в различных отраслях промышленности Кыргызстана и Таджикистана

Президенты Кыргызстана и Таджикистана Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон посетили национальную выставку продукций двух стран в Душанбе. Главы государств ознакомились с экспозициями, представившими достижения в различных отраслях промышленности.

Как сообщили в пресс-службе президента, кыргызская экспозиция включала широкий спектр отечественных товаров и технологий, демонстрируя потенциал страны в таких отраслях, как лёгкая и пищевая промышленность, автомобилестроение (включая производство легковых автомобилей, малых и крупных грузовиков), сельское хозяйство и перерабатывающее производство.

Выставка стала площадкой для демонстрации возможностей кыргызского бизнеса, а также для установления новых партнёрских связей и обмена опытом между деловыми кругами двух стран.