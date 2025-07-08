Камчыбек Ташиев совершил обход в Оше – мэр показал свою работу

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Рабочая поездка началась с осмотра территории вокруг контрольно-пропускного пункта «Достук».

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев в рамках рабочей поездки посетил ряд объектов в Оше. Он осмотрел территорию на пересечении улиц Нурматова и Ленина, где проводится демонтаж построек в сквере Токтогула, расширение проезжей части, укладка тротуаров и благоустройство. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Оша.

На улице Асранкулова мэр города Дженишбек Токторбаев представил информацию о проводимых работах по расширению дороги и обустройству прилегающей территории. Также Ташиев осмотрел обновленную зону вокруг городского роддома, где полностью уложен асфальт, установлены тротуары, лестницы и оформлены архитектурные элементы. По словам мэра, благоустройство завершено на 100%.

Кроме того, глава ГКНБ ознакомился с работами на улице Исанова, где строится новый парк и проводится капитальный ремонт дороги. В районе улицы Монуева он осмотрел ход сноса торговых павильонов, аптек и кафе, построенных в охранной зоне канала Увам, а также ознакомился с планами по расширению улицы и передачей в муниципальный баланс бывшей частной клиники «Бэман».

Рабочая поездка началась с осмотра территории вокруг контрольно-пропускного пункта «Достук». Мэр города проинформировал Ташиева о ранее существовавших постройках и текущих работах по благоустройству и озеленению приграничной зоны.

Источник: economist.kg