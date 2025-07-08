Жапаров и Рахмон дали старт возобновлению работы КПП «Карамык» и «Бордобо»

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мероприятие проводится в рамках государственного визита Садыра Жапарова в Таджикистан.
Президент Кыргызстана и Таджикистана, Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон 8 июля приняли участие в церемонии возобновления работы контрольно-пропускных пунктов Карамык и Бордобо в Ошской области в режиме видеосвязи.
Мероприятие проводится в рамках государственного визита Садыра Жапарова в Таджикистан.
Как сообщает пресс-служба президента, руководители пограничных ведомств Кыргызстана и Таджикистана рапортовали о полной готовности к возобновлению функционирования пропускных пунктов.
После заслушивания доклада Садыр Жапаров отдал распоряжение о начале функционирования КПП, после чего на кыргызской стороне были подняты шлагбаумы.
Далее Эмомали Рахмон распорядился о возобновлении работы КПП на территории Таджикистана, и шлагбаумы были подняты.