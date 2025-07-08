Садыр Жапаров сделал заявление для СМИ по итогам переговоров с президентом Таджикистана

Бишкек, "САЯСАТ.KG". «Сегодня кыргызско-таджикские отношения переходят в новый этап развития»

Президент Садыр Жапаров сегодня, 8 июля, сделал заявление для средств массовой информации по итогам переговоров с главой Таджикистана Эмомали Рахмоном в Душанбе.

Пресс-служба президента распространила текст заявления главы государства:

«Прежде всего хочу выразить искреннюю признательность президенту Республики Таджикистан, уважаемому Эмомали Шариповичу Рахмону за приглашение посетить братскую Республику Таджикистан с государственным визитом, а также за традиционное радушие и теплый прием.

С удовлетворением хочу отметить, что наши переговоры с уважаемым Эмомали Шариповичем прошли в теплой, дружеской атмосфере, деловом и конструктивном ключе.

Хочу подчеркнуть, что политический диалог глав государств является важнейшей составляющей кыргызско-таджикских добрососедских отношений и укрепления доверия между народами Кыргызстана и Таджикистана.

Сегодня мы находимся у истоков важного события в истории наших межгосударственных отношений. Благодаря политической воле и решимости нам удалось завершить процесс делимитации кыргызско-таджикской государственной границы. Считаю это одним из самых фундаментальных и действительно важных достижений с момента установления дипломатических отношений между нашими странами.

Это поистине прорывное историческое событие не только для наших стран и народов, но и всего Центральноазиатского региона. Мирное разрешение пограничных споров между Кыргызстаном и Таджикистаном получило высокую оценку и положительные отзывы всего мирового сообщества, в том числе со стороны международных и региональных организаций.

Мы обсудили весь спектр двустороннего взаимодействия, уделив особое внимание вопросам углубления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, расширения приграничных связей, а также вопросам развития инфраструктуры и укрепления межрегионального диалога.

По итогам переговоров были подписаны двусторонние документы, которые охватывают широкий спектр двустороннего сотрудничества, таких как торговля, образование, промышленность, туризм и многие другие важные направления.

Хочу подчеркнуть, что одним из ключевых итогов переговоров стало подписание Совместного заявления, в котором отражено обоюдное стремление вывести кыргызско-таджикские отношения на качественно новый уровень развития.

С целью комплексного рассмотрения вопросов двустороннего кыргызско-таджикского сотрудничества подписано Соглашение о создании Межправительственного совета, который будет возглавляться председателем кабинета министров Кыргызской Республики и премьер-министром Республики Таджикистан. Мы условились провести первое заседание Межправительственного совета в Бишкеке.

В рамках дальнейшего укрепления межгосударственного диалога обозначили необходимость активизации межпарламентского взаимодействия между Жогорку Кенешем Кыргызской Республики и Маджлиси Оли Республики Таджикистан.

Мы провели церемонию возобновления деятельности двух пунктов пропуска «Карамык-автодорожный» и «Бордобо-автодорожный», что является важным фактором развития межрегионального и экономического сотрудничества. Договорились содействовать упрощению процедур пересечения границы для граждан наших государств, включая создание благоприятных условий для торговли, передвижения товаров и услуг.

Сегодня кыргызско-таджикские отношения переходят в новый этап развития на основе взаимного уважения, доверия и добрососедства.

Особое внимание было уделено экономическому компоненту – наращиванию взаимной торговли, созданию совместных предприятий, развитию индустриальных и логистических зон.

В сфере энергетики подчеркнули необходимость завершения регионального проекта «CASA-1000». С удовлетворением отметили запуск линии 500 кВ «Датка – Сугд» в рамках проекта «CASA-1000» в Худжанде в марте этого года.

В ходе переговоров была подтверждена взаимная готовность к углублению сотрудничества в сфере безопасности, в борьбе с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и транснациональной преступностью.

Мы также выразили намерение укреплять координацию в международных и региональных организациях – ООН, СНГ, ОДКБ, ШОС и других.

Мы договорились поддерживать кандидатуры друг друга в международных структурах и совместно продвигать инициативы в таких чувствительных сферах, как изменение климата, водные и горные экосистемы, а также сохранение ледников.

Мы также выступаем за продолжение и укрепление политического диалога в рамках Консультативных встреч глав государств Центральной Азии.

В культурной сфере поддержали проведение совместных культурных мероприятий, обмен делегациями деятелей искусства и спорта, что будет способствовать дальнейшему сближению наших народов.

Особое внимание мы уделили вопросам гуманитарного характера – сохранению этнической и языковой самобытности кыргызов в Таджикистане и таджиков в Кыргызстане, а также поддержке культурных центров, общественных объединений и образовательных учреждений.

Мы поддерживаем развитие академических и молодежных обменов, сотрудничество научных учреждений и взаимное признание образовательных документов.

В заключение, хотел бы подчеркнуть свое удовлетворение итогами сегодняшних переговоров и достигнутыми договоренностями, которые несомненно направлены на укрепление и развитие добрососедских и дружественных отношений народов двух братских стран.

С целью поддержания высокой динамики политического диалога на высшем уровне, с большим удовольствием приглашаю Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Шариповича Рахмона посетить с визитом Кыргызстан в любое удобное время».