В ходе госвизита Садыра Жапарова в Таджикистан подписан ряд документов

Бишкек, "САЯСАТ.KG".

В ходе госвизита Садыра Жапарова в Таджикистан подписан ряд документов

В ходе государственного визита президента Садыра Жапарова в Таджикистан сегодня, 8 июля, состоялась церемония подписания и обмена документами.

Так, подписаны и обменены следующие документы:

- Совместное заявление президента Кыргызстана Садыра Жапарова и президента Таджикистана Эмомали Рахмона;

- Соглашение между Кыргызстаном и Республикой Таджикистан по мерам доверия;

- Соглашение между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Республики Таджикистан о создании кыргызско- таджикского Межправительственного Совета;

- Соглашение между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Таджикистана о сотрудничестве в области геодезии, картографии, землеустройства, кадастра, регистрации недвижимого имущества и дистанционного зондирования Земли;

- Соглашение между кабинетом министров КР и правительством Таджикистана о сотрудничестве в области стандартизации, метрологии, оценки соответствия продукции и аккредитации;

- Соглашение между кабинетом министров Кыргызстана и правительством Таджикистана о сотрудничестве в области туризма;

- Меморандум о сотрудничестве в социальной сфере между Министерством труда, социального обеспечения и миграции КР и Министерством здравоохранения и социальной защиты населения Республики Таджикистан;

- Меморандум о сотрудничестве в сфере государственной службы между Государственным Агентством по делам государственной службы и местного самоуправления при кабинетом министров КР и Агентством государственной службы при президенте Республики Таджикистан;

- Программа Сотрудничества между Министерством иностранных дел Кыргызстана и Министерством иностранных дел Республики Таджикистан на 2026-2027 годы;

- План мероприятий по сотрудничеству в области поставок, промышленности и новых технологий на период 2025-2026 годов между Министерством экономики и коммерции КР и Министерством промышленности и новых технологий Таджикистана;

- Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области охраны окружающей среды и устойчивого развития между Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора КР и Комитетом по охране окружающей среды при правительством Таджикистана;

- Меморандум о сотрудничестве между Национальной телерадиовещательной корпорацией Кыргызстана и Комитетом по телевидению и радио при правительстве Таджикистана;

- Меморандум о сотрудничестве между Кыргызским научно-исследовательским институтом земледелия при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР и Таджикской академией сельскохозяйственных наук;

- Соглашение «О создании Делового совета между Торгово-промышленной палатой КР и Торгово-промышленной палатой Республики Таджикистан».