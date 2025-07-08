Садыр Жапаров возложил венок к памятнику Исмоила Сомони в Душанбе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Монумент установлен на площади «Дусти» и является центральной частью мемориала, посвященного национальному единству.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 8 июля, в рамках государственного визита в Таджикистан возложил венок к памятнику основоположника таджикского государства Исмоилу Сомони в городе Душанбе.

Монумент установлен на площади «Дусти» и является центральной частью мемориала, посвященного национальному единству.

Комплекс был открыт в 1999 году по случаю 1100-летия Саманидской державы и символизирует преемственность исторического наследия и суверенитета Таджикистана.