Садыр Жапаров возложил венок к памятнику Исмоила Сомони в Душанбе

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Монумент установлен на площади «Дусти» и является центральной частью мемориала, посвященного национальному единству.
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сегодня, 8 июля, в рамках государственного визита в Таджикистан возложил венок к памятнику основоположника таджикского государства Исмоилу Сомони в городе Душанбе.
Монумент установлен на площади «Дусти» и является центральной частью мемориала, посвященного национальному единству.
Комплекс был открыт в 1999 году по случаю 1100-летия Саманидской державы и символизирует преемственность исторического наследия и суверенитета Таджикистана.