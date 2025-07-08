Таджикистан присоединится к проекту железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан Узнать больше: https://vesti.kg/politika/item/140783-tadzhikistan-prisoedinitsya-k-proektu-zheleznoj-dorogi-kitaj-kyrgyzstan-uzbekistan.html - Таджикистан присоединится

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Таджикская сторона официально обратилась к КНР с просьбой о присоединении к проекту

Таджикистан выразил намерение присоединиться к железнодорожному проекту Китай — Кыргызстан — Узбекистан, который станет ключевым компонентом транспортной системы Нового шелкового пути. Об этом стало известно в ходе двусторонней встречи министра транспорта Таджикистана Азима Иброхима с министром транспорта Китая Лю Вэем на полях 12-го совещания министров транспорта государств-членов ШОС, которое состоялось 2 июля в китайском городе Тяньцзин.

По информации Минтранса РТ, таджикская сторона официально обратилась к КНР с просьбой о присоединении к проекту строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан.

Эксперты отмечают, что возможное участие Таджикистана в железнодорожном проекте Китай — Центральная Азия — Узбекистан может стать важным шагом в интеграции страны в региональные транспортные сети и способствовать усилению роли Таджикистана как одного из ключевых логистических узлов в регионе.

Напомним, ранее в кабмине КР сообщили, что 30 июня в Кыргызстане официально началось полномасштабное строительство международной железной дороги Китай – Кыргызстан – Узбекистан.

Железнодорожный участок, проходящий по территории Кыргызстана, составляет более 304 км. Общая стоимость проекта оценивается в $4,7 млрд. Около 40% маршрута пройдет через тоннели и мосты - запланировано строительство 27 тоннелей и 41 моста. Завершение работ намечено к 2030 году.

Источник: vesti.kg



