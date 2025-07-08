Кыргызстан — Таджикистан: новая страница после 30 лет пограничной напряженности

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Это не произошло само собой. Это результат политической воли, и ключевую роль в этом сыграл именно президент Садыр Жапаров.

Президент Садыр Жапаров 8–9 июля находится с государственным визитом в республике Таджикистан. Но на этот раз — не для выяснений, где чья гора, а с целью закрепить то, чего не удавалось достичь с 90-х годов, высказал свое мнение политолог Тимур Саралаев.

По его словам, вопрос по границе между странами окончательно закрыт.

«Этой весной Кыргызстан и Таджикистан подписали финальные документы по делимитации и демаркации. Граница определена, спорных участков больше нет. Тяжёлая техника отведена, контрольно-пропускные пункты снова работают. Но самое главное — люди по обе стороны границы начали надеяться: жить можно будет по-другому. Это уже не граница тревоги и страха, а граница дружбы, сотрудничества и торговли — такой, какой она была веками между нашими народами.

Это не произошло само собой. Это результат политической воли, и ключевую роль в этом сыграл именно президент Садыр Жапаров. Он взял на себя историческую ответственность за решение проблемы, от которой десятилетиями уклонялись его предшественники. Ему удалось закрыть конфликт — через сложные переговоры, непростые компромиссы и взаимные уступки. Он сделал то, на что не решались до него: он завершил сам спор», - отметил Саралаев.

Теперь следующий шаг — научиться жить по-соседски

Как считает политолог, во время визита президента Жапарова в Душанбе стороны будут обсуждать главное: как развивать торговлю, как строить дороги, как запускать совместные проекты. Запланирован экономический форум, где бизнесмены двух стран впервые за долгое время смогут говорить напрямую. Будет и культурная программа — символичная, громкая, но после всех этих лет тревоги мы слышим музыку двух стран.

«Безусловно, впереди ещё немало сложностей — экономических, инфраструктурных, социальных. Но теперь обе стороны готовы работать над ними вместе. И есть уверенность, что со временем всё зацветёт. Самое главное уже сделано: граница определена, диалог восстановлен. И впервые за много лет появился реальный шанс на устойчивое развитие и мир», - подытожил он.

Источник: Кабар