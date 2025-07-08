Главы МИД Кыргызстана и Туркменистана переговорили по телефону

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы многостороннего сотрудничества

7 июля 2025 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Кыргызской Республики Жээнбека Кулубаева с заместителем председателя кабинета министров, министром иностранных дел Туркменистана Рашидом Мередовым. Об этом сообщили в МИД КР.

В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы многостороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, представляющей взаимный интерес.

В частности, были обсуждены вопросы подготовки к предстоящей Третьей Конференции развивающихся стран, не имеющих выхода к морю (LLDC), которая состоится 5–8 августа 2025 года в г. Аваза, Туркменистан, включая планируемое участие делегации Кыргызской Республики. Стороны подчеркнули важность успешного проведения данного международного мероприятия, отметив его значение для продвижения интересов стран группы LLDC, укрепления регионального взаимодействия и содействия устойчивому развитию.

В завершение разговора министры подтвердили нацеленность на дальнейшее углубление кыргызско-туркменского взаимодействия как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций.