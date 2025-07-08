Владимир Шадыканов освобожден от должности заместителя министра обороны

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Шадыканов был назначен на эту должность 16 января 2025 года.

Шадыканов Владимир Жумалиевич освобожден от должности заместителя министра обороны, сообщили 8 июля в пресс-службе президента.



Такое решение принято на основании ст.70 ч.8 («Президент формирует и возглавляет Совет безопасности») и ст.71 («Президент реализует свои полномочия посредством принятия указов и распоряжений, которые обязательны для исполнения на всей территории Кыргызской Республики») Конституции КР. Соответствующее распоряжение подписал президент Садыр Жапаров.



Шадыканов был назначен на эту должность 16 января 2025 года.

Источник: АКИpress

