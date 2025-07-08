В городе Шопокове назначили нового мэра, бывший отправлен в СИЗО

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Новый глава назначен с испытательным сроком три месяца.

В городе Шопокове назначен новый мэр. Им стал Раджу Норузбаев, сообщили в Сокулукской районной госадминистрации.

Новый глава назначен с испытательным сроком три месяца. Ранее он был руководителем аппарата мэрии города Кара-Балты.

Напомним, теперь уже бывший градоначальник Нурадил Станов был задержан по подозрению в коррупции. ГКНБ сообщал, что возбуждено уголовное дело по факту коррупции в отношении должностных лиц мэрии города Шопокова при проведении процедур государственных закупок на поставку товаров и услуг.

Муниципалитет осуществлял фиктивные тендеры, победителями которых становились аффилированные с мэром компании «Юниверсал Сервис» и «Матумба». Деньги выводились и распределялись между участниками схемы. Ущерб бюджету составил 9 миллионов сомов.

Кроме того, мэр назначил на должность водителя своего близкого родственника, который одновременно получал зарплату и в МП «Шопоков-Унаа», нарушая трудовое законодательство. Оба фигуранта задержаны 3 июля и водворены в ИВС ГКНБ, расследование продолжается.

Отметим, ранее также были задержаны мэр Кара-Балты Мирлан Джекшенов и мэр Токмака Максат Нусувалиев.

Источник: 24.kg