Президент Садыр Жапаров прибыл с государственным визитом в Таджикистан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ожидается принятие совместного заявления глав государств Кыргызстана и Таджикистана, а также подписание ряда двусторонних документов.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 8 июля, прибыл с государственным визитом в Республику Таджикистан. Борт главы государства приземлился в международном аэропорту города Душанбе.

Президента Садыра Жапарова встретил глава Таджикистана Эмомали Рахмон. В международном аэропорту города Душанбе вывешены государственные флаги двух стран, расстелена ковровая дорожка, выстроен почетный караул.

После взаимных приветствий, лидеров стран приветствовали юноши и девушки в национальных костюмах. Далее для глав государств представлена краткая концертная программа c участием более 500 артистов.

В рамках визита запланированы двусторонние переговоры с президентом Эмомали Рахмоном, а также встречи со спикерами двух палат парламента и премьер-министром страны.

Ожидается принятие совместного заявления глав государств Кыргызстана и Таджикистана, а также подписание ряда двусторонних документов.

Кроме того, в рамках визита пройдут кыргызско-таджикский экономический и инвестиционный форум, а также концерт «Вечная дружба» с участием деятелей искусства двух стран.