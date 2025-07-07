В аппарате президента прокомментировали госвизит Садыра Жапарова в Таджикистан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Как правило, в международной практике обмен государственными визитами президентов совершается с определенным интервалом.

Заведующий отделом внешней политики администрации президента Сагынбек Абдумуталип прокомментировал предстоящий государственный визит Садыра Жапарова в Таджикистан.

«Как правило, в международной практике обмен государственными визитами президентов совершается с определенным интервалом. Тот факт, что за такой короткий период — 4 месяца по взаимному согласию сторон мы проводим обмен государственными визитами с Таджикистаном, это положительный прецедент в истории кыргызской дипломатии. Это свидетельствует о твердом настрое Садыра Жапарова на решение проблемных вопросов, углубление отношений дружбы, взаимного доверия и добрососедства с государствами Центральной Азии», — говорится в сообщении.

«Решение президента Кыргызстана принять приглашение таджикской стороны и совершить ответный государственный визит в столь короткие сроки демонстрирует исключительно важное, приоритетное внимание, которое глава государства уделяет улучшению социально-экономического положения кыргызстанцев, в том числе приграничных Баткенской и Ошской областей, путем укрепления отношений с соседними странами», — отметил Сагынбек Абдумуталип.

Источник: 24.kg