Выборы, русский язык, свобода слова и кадры. Президент дал очередное интервью

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В нашей стране никогда не будет давления на свободу слова. Народ Кыргызстана сам этого не позволит. Потому что кыргызский народ — это свободолюбивый народ.

Президент Садыр Жапаров в очередном интервью агентству "Кабар" опроверг мнения о том, что его поездка в Москву связана с выборами. Помимо этого, глава государства высказался по вопросам русского языка, свободы слова и кадровой политики в стране.

Свободный перевод

— Недавно ваша рабочая поездка в Москву вызвала разные суждения. Некоторые СМИ предположили, что она была связана с согласованием предстоящих выборов. Обсуждались ли с руководством России вопросы парламентских выборов?

— Я ездил в Москву только с рабочим визитом. Обсуждались вопросы двустороннего экономического сотрудничества, торговли, проблемы наших мигрантов и другие рабочие моменты.

Выборы — это наше внутреннее политическое дело. Когда и как мы их проведем, мы ни с кем не согласовываем.

— Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил благодарность за поддержку русского языка. Между тем, некоторые наши политики высказываются за пересмотр его статуса. Поделитесь своим мнением о нынешнем статусе и будущем русского языка в Кыргызстане.

— Русский язык у нас закреплён в Конституции как официальный. Именно за поддержку русского языка Владимир Владимирович выразил благодарность. На самом деле, не русский язык нуждается в нас — это мы нуждаемся в русском языке.

Во-первых, русский — один из шести мировых языков. Во-вторых, мы не должны забывать, что без русского языка Кыргызстану будет трудно выйти за пределы страны. Даже не говоря о странах СНГ, возьмём хотя бы соседние государства. В Узбекистане и Таджикистане без русского языка ты не сможешь свободно общаться. В Европе, Америке, Китае — везде пользуются услугами русскоязычных переводчиков.

Предложения некоторых политиков об изменении статуса русского языка считаю неправильными. Конечно, в первую очередь мы должны развивать свой родной язык. Но русский и английский языки нужно знать. Половина мира говорит именно на этих двух языках. Посмотрите на сегодняшнюю молодёжь — многие из них говорят на 3–4 языках. Знание нескольких языков — это хорошо. Куда бы ты ни поехал — чувствуешь себя свободно.

— На рассмотрение вам поступил новый законопроект «О средствах массовой информации». Среди журналистов распространяются опасения, что в парламенте в него были внесены нормы, ограничивающие свободу слова. Что вы об этом думаете?

— Я ещё не ознакомился с этим законом. Когда ознакомлюсь — либо подпишу, либо верну обратно с возражениями.

— Недавно журналист Канышай Мамыркулова вышла на свободу по пробационному порядку. В обществе по этому поводу высказываются разные мнения. Некоторые говорят, что в стране усилилось давление на свободу слова.

— В нашей стране никогда не будет давления на свободу слова. Народ Кыргызстана сам этого не позволит. Потому что кыргызский народ — это свободолюбивый народ. Что касается случая с Канышай, это не имеет отношения к свободе слова. Пусть критикуют нас как хотят, мы нормально воспринимаем критику. Мы и раньше работали, не обращая внимания даже на более резкие нападки.

Но когда вопрос с таджикской границей уже близок к решению, подливать масло в огонь между двумя государствами — это не свобода слова. Это безответственность. Да упасёт нас Бог от нового конфликта! Ведь если вдруг что-нибудь начнётся, Канышай не пойдёт воевать. Она будет сидеть в Бишкеке, разжигая конфликт языком, а простые молодые ребята будут гибнуть. Каждый гражданин — будь то журналист или нет — должен об этом помнить. Свобода слова — это не право на распространение лжи и обман народа.

— В социальных сетях активно обсуждается интервью нового мэра города Балыкчы Султана Керималиева. Многие считают, что он нарушил этику госслужащего, слишком явно хвастаясь. Это вызвало вопросы: как вообще подбираются кадры? Как он стал мэром?

— Этот парень благоустраивал побережье в Балыкчы. Также хорошо работал в Чолпон-Ате. Видя, что он толковый, предложили ему поработать мэром в Чолпон-Ате. А он сказал, что лучше бы стал мэром Балыкчы, мол, сделает из него Лас-Вегас. Мы согласились: перевели прежнего мэра Балыкчы в Чолпон-Ату, а его поставили мэром Балыкчы.

За пять лет моего президентства я видел самых разных людей. Одни не умеют красиво говорить, но работают эффективно. Другие болтают красиво, а толку от них нет. В 2020 году, по настоянию народа, мы начали привлекать молодёжь к власти. Назначали и министрами — некоторые не справлялись даже пять месяцев.

У нас не хватает хороших кадров. Потому что 30 лет мы не выращивали кадры. Раньше всё было по знакомству — именно в этом наша трагедия.

Сейчас мы начали подготовку кадров с уровня школы. В Чолпон-Ате уже два года работает школа «Акылман». Скоро откроем ещё одну на юге. Детям из южных регионов не придётся ехать в Чолпон-Ату — смогут учиться у себя. Все выпускники этой школы на 100% будут обеспечены госслужбой. Ни один не останется на улице. Это закреплено законом. Это — работа на будущее.

Конечно, став мэром, нужно соблюдать этику государственной службы. Я тоже видел, что этика нарушалась. Но это можно исправить — он ведь человек, а не зверь. Главное — чтобы не воровал, как некоторые другие мэры. Надо работать честно. Пусть превратит Балыкчы в Лас-Вегас, как сам говорил. Народу и государству важны не слова, а реальные дела. Дадим ему время — если не исправится, тогда разберёмся.

Источник: ИА Кабар