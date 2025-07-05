Завершился рабочий визит Садыра Жапарова в Азербайджан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Завершив рабочий визит, 4 июля президент Садыр Жапаров вернулся в Иссык-Кульскую область.

Завершился рабочий визит президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Азербайджанскую Республику, состоявшийся 3-4 июля.

В первый день визита глава государства и президент Ильхам Алиев приняли участие в церемонии открытия средней школы имени «Айкөл Манас» в селе Хыдырлы Агдамского района.

Перед началом торжественного мероприятия президенты ознакомились с ходом восстановительных работ в селе Хыдырлы, посетили новые дома, построенные для двух тысяч переселенцев, и лично вручили ключи новым жильцам.

Далее Садыр Жапаров принял участие в представлении карабахских лошадей «Победа», состоявшемся в историко-культурном центре «Имарат» в г. Агдам.

Приглашенным высоким гостям были продемонстрированы выступления скакунов карабахской породы, отражающие богатое культурное наследие и древние традиции азербайджанского коневодства.

Во второй день визита президент выступил на 17-ом саммите Организации экономического сотрудничества в г. Ханкенди.

Темой саммита стала: «Новое видение Организации экономического сотрудничества для надежного и климатически устойчивого будущего».

В своем выступлении президент отметил, что Кыргызстан придает особое значение деятельности Организации экономического сотрудничества и подтверждает необходимость дальнейшего углубления экономического сотрудничества между странами-участниками.

Глава государства обозначил неразрывную связь между экономическим развитием и изменением климата, подчеркнув, что эти два фактора напрямую влияют друг на друга.

В целях адаптации к текущим климатическим условиям президент предложил объединить совместные усилия по развитию возобновляемых источников энергии, повышению энергоэффективности, внедрению интеллектуальной инфраструктуры в сельское хозяйство и промышленность.

Он подчеркнул готовность Кыргызстана к конструктивному диалогу и скоординированному сотрудничеству в рамках Организации экономического сотрудничества и выразил надежду, что озвученные на встрече инициативы найдут практическую реализацию в интересах общего благополучия.

Отметим, что в мероприятии приняли участие главы государств и правительств - Азербайджана, Афганистана, Ирана, Пакистана, Казахстана, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана.

Завершив рабочий визит, 4 июля президент Садыр Жапаров вернулся в Иссык-Кульскую область.