Саммит ОЭС. Садыр Жапаров о климате, экономике и горном будущем Центральной Азии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В саммите участвовали главы государств и правительств Азербайджана, Афганистана, Ирана, Пакистана, Казахстана, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана.

Президент Садыр Жапаров сегодня в рамках рабочего визита в Азербайджан выступил на XVII саммите Организации экономического сотрудничества в Ханкенди. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан придает особое значение деятельности Организации экономического сотрудничества и подтверждает необходимость дальнейшего углубления экономического партнерства между странами-участниками.

Он обозначил неразрывную связь между экономическим развитием и изменением климата, подчеркнув, что эти два фактора напрямую влияют друг на друга.

Ключевые инициативы и предложения

Президент предложил объединить усилия по развитию возобновляемых источников энергии, повышению энергоэффективности и внедрению интеллектуальной инфраструктуры в сельское хозяйство и промышленность.

Он подчеркнул готовность КР к активному сотрудничеству в борьбе с изменением климата, обеспечении продовольственной и энергетической безопасности, а также в сохранении горных экосистем.

Среди конкретных инициатив, которые продвигает Кыргызстан, названы:

декларация об изменении климата, горах и ледниках;

создание международной платформы «Горная молодежь и климат»;

проведение II Глобального горного саммита «Бишкек+25» в 2027-м в рамках Пятилетия действий по развитию горных регионов на 2023- 2027 годы.

Нацпрограмма развития и региональное сотрудничество

Садыр Жапаров упомянул утверждение в КР Национальной программы развития до 2030 года, в которой обозначены приоритеты, такие как индустриализация, развитие сельского хозяйства, туризма, зеленой энергетики и превращение страны в региональный хаб.

Для достижения этих целей республика активно развивает инфраструктуру, цифровые технологии, энергетику и логистику, стремясь к укреплению региональной интеграции.

Глава государства выступил с предложениями по упрощению процедур пересечения границ, унификации тарифов, цифровизации логистики, а также по созданию благоприятных условий для государств, не имеющих выхода к морю.

Фото администрации президента. Участники саммита Организации экономического сотрудничества

В саммите участвовали главы государств и правительств Азербайджана, Афганистана, Ирана, Пакистана, Казахстана, Таджикистана, Турции, Туркменистана и Узбекистана.