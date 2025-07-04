Президент Садыр Жапаров участвует в работе 17-го саммита глав государств-членов ОЭС в городе Ханкенди

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Перед началом мероприятия Главу государства приветствовал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 4 июля, принимает участие в работе 17-го саммита глав государств-членов Организации экономического сотрудничества в конгресс-центре города Ханкенди Азербайджанской Республики.

Перед началом мероприятия Главу государства приветствовал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

После завершения церемонии приветствия и совместного фотографирования главы делегаций перешли в зал для участия в саммите.