Садыр Жапаров посетил шоу карабахских лошадей в Азербайджане

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мероприятие прошло в рамках 17-го Саммита ОЭС

Садыр Жапаров 3 июля в рамках рабочего визита в Азербайджан принял участие в представлении карабахских лошадей «Победа», состоявшемся в историко-культурном центре «Имарат» в городе Агдам.

Мероприятие прошло в рамках 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества, который состоится 4 июля в г. Ханкенди, сообщила пресс-служба президента.

«Приглашенным высоким гостям были продемонстрированы выступления скакунов карабахской породы, отражающие богатое культурное наследие и древние традиции азербайджанского коневодства. Зрителям была представлена красочная шоу-программа с участием всадников в национальных костюмах, которые продемонстрировали элементы классической и народной школы верховой езды и джигитовку», - говорится в сообщении.

Показ сопровождался традиционной азербайджанской музыкой и национальными танцами.