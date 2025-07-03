Шыкмаматов: Беспощадная борьба с коррупцией обеспечила рост налоговых доходов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Сейчас налоговики и предприниматели почти не пересекаются – мы упростили процедуры.

Беспощадная борьба с коррупцией и проводимая экономическая политика способствуют росту налоговых поступлений в Кыргызстане. Об этом заявил председатель Налоговой службы Алмамбет Шыкмаматов в эфире телеканала «Ала-Тоо 24».

Он сообщил, что в результате проведенных за последний год реформ объемы налоговых поступлений значительно выросли: с 63 млрд сомов в 2020 году до 155 млрд сомов в 2023 году.

На 2025 год запланировано собрать 268 млрд сомов, а за первые шесть месяцев текущего года план перевыполнен на 11 млрд сомов.

Глава ведомства также добавил, что на рост налоговых поступлений повлиял целый ряд факторов.

«Сейчас налоговики и предприниматели почти не пересекаются – мы упростили процедуры. Это не только наша заслуга. Серьезный вклад вносит и ГКНБ, активно борясь с коррупцией. Государственные служащие перестали брать взятки, а предприниматели – договариваться и уклоняться от налогов. Как сказал Камчыбек Кыдыршаевич: хочешь разбогатеть – иди в бизнес. Так и есть: кто хочет зарабатывать – должен заниматься предпринимательством», - заявил Шыкмаматов.

Он также напомнил, что с начала года президент Садыр Жапаров подписал два указа, направленных на защиту малого и среднего бизнеса, поддержку предпринимателей и улучшение инвестиционного климата.

Источник: economist.kg