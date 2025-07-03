Садыр Жапаров с рабочим визитом прибыл в Азербайджан

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Борт главы государства приземлился в международном аэропорту города Физули.

Президент Садыр Жапаров сегодня, 3 июля, с рабочим визитом прибыл в Азербайджанскую Республику.

Борт главы государства приземлился в международном аэропорту города Физули.

Садыра Жапарова встретили министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли и другие официальные лица.

На флагштоках аэропорта размещены флаги государств-членов Организации экономического сотрудничества, расстелена ковровая дорожка, вдоль которой выстроен почётный караул.

Отметим, что в рамках рабочего визита президент примет участие в 17-м саммите ОЭС, а также в официальной церемонии открытия школы «Айкөл Манас» в Агдамском районе Азербайджанской Республики.