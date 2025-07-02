Путин поблагодарил, что русскому языку придан особый статус в Кыргызстане

Владимир Путин: Мы уделяем должное внимание и гуманитарной составляющей нашего взаимодействия.

«Мы очень рады возможности в рамках вашего рабочего визита посмотреть на все составляющие наших отношений», - обратился президент России Владимир Путин на встрече с президентом КР Садыром Жапаровым в Кремле.



Путин остановился на отношениях в экономической сфере и сказал, что стороны добиваются нужных результатов.



«Мы уделяем должное внимание и гуманитарной составляющей нашего взаимодействия. Прежде всего речь идёт об образовании. В 43, по-моему, школах Кыргызстана работают 200 преподавателей, 200 учителей из России. Мы с Вами открывали не так давно строительство школ, и есть планы увеличения количества школ на русском языке. Хотел бы отметить и хотел бы Вас поблагодарить за то, что русскому языку придан особый статус в Кыргызстане. Это позволяет нам работать более эффективно по ряду других направлений, в том числе и в сфере экономики.



Вопросов, безусловно, при таком объёме отношений достаточно. Ещё раз хочу сказать, что мы очень рады видеть Вас и Вашу делегацию. Добро пожаловать!».

Источник: АКИpress

