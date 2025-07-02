Президент Садыр Жапаров с рабочим визитом прибыл в Москву

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В ходе визита Садыр Жапаров проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Садыр Жапаров 2 июля с рабочим визитом прибыл в город Москва (Российская Федерация).



Борт главы государства приземлился в международном аэропорту Внуково-2, его встретил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин и другие официальные лица.



В ходе визита Садыр Жапаров проведет двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным.



Стороны обсудят вопросы кыргызско-российского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сфер

