Садыр Жапаров подписал закон, касающийся экочистой энергии

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Закон принят Жогорку Кенешем 19 июня 2025 года.
Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О ратификации Устава Центра экочистой энергии, принятого на 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции по изменению климата Организации Объединенных Наций 15 ноября 2024 года в Баку Республики Азербайджан".
Закон принят Жогорку Кенешем 19 июня 2025 года.
Целью закона является выполнение внутригосударственных процедур, в соответствии Законами "О Регламенте Жогорку Кенеша Кыргызской Республики" и "О международных договорах Кыргызской Республики".
Так, законом предлагается ратифицировать Устав Центра экочистой энергии, принятый на 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции по изменению климата Организации Объединенных Наций 15 ноября 2024 года в Баку Республики Азербайджан.
Источник: Кактус