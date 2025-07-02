Брат депутата Жогорку Кенеша Алишера Козуева стал советником мэра Оша

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Семетей Козуев руководит компаниями «Россия Нефть», «Салих Строй», «Омега Уголь», «АСК Логистик» и «Ага-Ини».
Брат депутата Жогорку Кенеша Алишера Козуева предприниматель Семетей Козуев стал советником мэра Оша Женишбека Токторбаева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Помимо этого, согласно приказу главы города:
- начальником Ошского городского автотранспортного муниципального предприятия путем перевода назначен Нурбек Исмаилов;
- директором Ошского муниципального предприятия «Теплоснабжение» путем перевода назначен Долатбек Кокочоров;
- директором Ошского муниципального предприятия «Ошгорводоканал» назначен Талант Байкишиев;
- директором аграрного муниципального предприятия мэрии Оша назначен Мурадил Тешебаев.
Женишбек Токторбаев представил новых руководителей аппарату мэрии, муниципальным учреждениям и предприятим города, пожелал им успехов в предстоящей работе и поставил ряд задач и требований.
Согласно открытым данным, Семетей Козуев руководит компаниями «Россия Нефть», «Салих Строй», «Омега Уголь», «АСК Логистик» и «Ага-Ини».
В этом году на открытии асфальтобетонного завода ОсОО «Салих Строй» побывал спикер ЖК Нурланбек Тургунбек уулу. На стадии строительства его посещал глава кабмина Адылбек Касымалиев.
Источник: 24.kg