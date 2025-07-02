Утвержден новый состав Совета по делам правосудия

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Утвержден новый состав Совета по делам правосудия.

Утвержден новый состав Совета по делам правосудия. Об этом ведомство сообщило 1 июля.



• Касымалиев Мукамбет Шадыканович – судья Конституционного суда Кыргызской Республики;



• Асанова Нургуль Молдобековна — судья Верховного суда Кыргызской Республики;



• Арстанбаева Дилара Эркиновна — судья Верховного суда Кыргызской Республики;



• Молдакунов Айбек Карыбекович — судья Верховного суда Кыргызской Республики;



• Барыктабасова Эльмира Бектургановна – судья Бишкекского городского суда;



• Чотонов Санжар Бейшенкулович – судья Свердловского районного суда города Бишкек;



• Рыскулова Айжан Рыспековна — судья Ленинского районного суда города Бишкек;



• Кадырова Гульназ Кубанычбековна — судья Узгенского районного Ошской области представленные Советом судей Кыргызской Республики.



• Кыдыралиева Бакыт Амантуровна представлена Президентом Кыргызской Республики.



• Тулөбаев Балбак Зарлыкович — депутат Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, выдвинут парламентской фракцией «Ынтымак»;



• Каримов Акыйкат Бакказович – выдвинут от юридической общественности.



Совет формируется с соблюдением гендерного баланса (не более 70 % одного пола) и состоит из следующих членов (согласно части 8 статьи 8 Конституционного закона КР «О Совете по делам правосудия»).



• 8 судей, избранных Советом судей Кыргызской Республики;



• 1 представитель, назначаемый Президентом Кыргызской Республики;



• 1 депутат, избираемый Жогорку Кенешем Кыргызской Республики;



• 1 представитель, избираемый Народным Курултаем;



• 1 представитель юридической общественности, избираемый Жогорку Кенешем.



Народный Курултай избирает одного представителя в состав Совета в порядке, предусмотренном Регламентом Народного Курултая.



Кандидаты из числа представителей юридической общественности в состав Совета избираются уставными органами общественных объединений юристов, имеющих не менее 5 лет практической работы в качестве объединения на день объявления о выдвижении кандидатов в состав Совета.

Источник: АКИpress

