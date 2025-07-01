Мэр Бишкека призвал инвесторов не вовлекаться в порочную практику коррупции

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Мэрия открыта для сотрудничества и считает прозрачное взаимодействие с бизнесом основой устойчивого развития города и привлечения инвестиций.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев обратился к инвесторам с призывом не вовлекаться в коррупционные практики и строго соблюдать нормы законодательства Кыргызстана. Об этом он заявил в официальном обращении, распространенном на фоне задержания заместителя мэра Талайбека Байгазиева.

«В связи с задержанием одного из заместителей мэра города Бишкек, мэрия обращается ко всем инвесторам с призывом не вовлекаться в порочную практику коррупции и строго руководствоваться нормами, установленными законодательством КР. Мы уверены, что только прозрачное и законное взаимодействие между государственными структурами и деловым сообществом может служить основой для устойчивого развития столицы и привлечения инвестиций», – сказано в заявлении.

Джунушалиев подчеркнул, что мэрия открыта для сотрудничества и считает прозрачное взаимодействие с бизнесом основой устойчивого развития города и привлечения инвестиций.

По словам мэра, в Бишкеке в настоящее время реализуется ряд крупных инвестиционных проектов:

строительство мусоросжигающего завода с выработкой электроэнергии стоимостью $95 млн. Завершить объект планируется в декабре 2025 года;

развитие территории бывшего ипподрома «Ак-Кула» с созданием многофункционального жилого и делового комплекса. Сумма инвестиций превышает $300 млн, из которых 5.8 млрд сомов уже поступили в бюджет мэрии;

реконструкция и модернизация очистных сооружений города Бишкек стоимостью $56 млн.

По информации Нацстаткома, общий объем инвестиций в Бишкеке составляет $3 млрд. На долю мэрии приходится около $1 млрд.

Джунушалиев призвал инвесторов в случае вымогательства, давления или иных неправомерных действий обращаться в отдел по противодействию коррупции мэрии по телефону +996 556 005 679 или напрямую в правоохранительные органы.

Мэр подчеркнул приверженность курсу на законность, открытость и устранение административных барьеров для бизнеса.

«Мэрия столицы открыта к диалогу, защите интересов инвесторов и дальнейшему укреплению долгосрочного партнерства. Благодарим вас за доверие и уверены, что вместе мы построим современный, устойчивый и процветающий Бишкек», - заключил в своем заялвении мэр.

Источник: economist.kg