Налоговую и Таможенную службы выведут из структуры Минфина

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Решение было принято в рамках дебюрократизации аппарата кабмина

Налоговую и Таможенную службы выведут из структуры Министерства финансов. Об этом стало известно в ходе мероприятия, посвященного 35-летию ГНС.

Глава кабинета министров Адылбек Касымалиев отметил, что налоги - это показатель выполнения каждым гражданином и каждым предпринимателем своего общественного долга перед страной.

«Организация налоговой системы — это и большая наука, и большая политика. Именно поэтому вы не ограничиваетесь лишь сбором налогов, а стали сервисной службой, работающей в партнерстве с бизнесом, понимающей потребности общества, стремящейся к прозрачности и эффективности. Сегодня, отмечая 35-летие налоговой службы, хочу вкратце остановиться на деятельности в финансовой сфере.

Как вам известно, функция перераспределения национального дохода в нашей стране на протяжении многих лет выполнялась слабо, теневая экономика значительно превышала легальный сектор. Только в последние годы удалось навести порядок в экономике. Одновременно с этим, благодаря внедрению современных технологий и новых правил, теневой сектор начал легализовываться, финансовые потоки стали прозрачными. В результате налоговая служба стала способной защищать интересы государства и общества, обеспечивать своевременное поступление налогов и страховых взносов, а также аккумулировать значительные средства на финансирование образования, здравоохранения, безопасности и развития регионов», - сказал он.

Глава кабмина подчеркнул, что сегодня Налоговая служба является сильным государственным органом с цифровым вектором развития, и обозначил важность ряда задач. В их числе дальнейшая цифровизация и автоматизация процессов, совершенствование налогового администрирования, борьба с теневой экономикой, расширение диалога с населением и бизнесом, создание условий для добровольной и своевременной уплаты налогов.

«Особое внимание следует уделить восприятию бизнеса как партнера - поддержке, опоре и сопровождению предпринимателей. Наша налоговая система не должна мешать бизнесу, наоборот - должна стимулировать его развитие. С этой целью мы прилагаем усилия для избавления от излишней бюрократии. Эффективным инструментом этого стал 100-дневный акселератор, реализованный в текущем году», - сказал Касымалиев.

В ходе мероприятия также было озвучено, что Налоговая и Таможенная службы выйдут из состава Минфина и перейдут в прямое подчинение кабинета министров.

«Решение было принято в рамках дебюрократизации аппарата кабмина, а также для увеличения скорости принятия решений. Это позволит нам более эффективно и быстро работать и повысит нашу ответственность», - отметил глава ГНС Алмамбет Шыкмаматов.

Он также добавил, что у Налоговой и Таможенной служб штатная численность не увеличится, но повысятся статус и ответственность.

Источник: vesti.kg



