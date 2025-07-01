Президент Садыр Жапаров с рабочим визитом посетит Российскую Федерацию

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ожидается двусторонняя встреча Садыра Жапарова с главой России Владимиром Путиным.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров с рабочим визитом 2 июля посетит Москву. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По ее данным, ожидается двусторонняя встреча Садыра Жапарова с главой России Владимиром Путиным.

В ходе встречи стороны обсудят актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах.