В Минсельхозе сменили замминистра

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Замминистра одновременно занимал должность директора Службы водных ресурсов.

Нурлан Жумаев освобожден от должности заместителя министра сельского хозяйства. Соответствующее решение подписал глава кабмина Адылбек Касымалиев.

Отметим, что замминистра одновременно занимал должность директора Службы водных ресурсов.

Вместо него на эту должность назначен Алмаз Жээналиев. Ранее он занимал руководящие посты в системе водного хозяйства и аграрного управления.

В кабмине подчеркнули, что назначение направлено на повышение эффективности работы водных служб и усиление координации по проектам в сфере ирригации и водных ресурсов.

Источник: economist.kg