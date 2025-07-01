Главы МИД Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стороны отметили необходимость укрепления доверительного диалога на высшем и высоком уровнях

Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин с 30 июня по 1 июля по приглашению министра иностранных дел Кыргызстана Жээнбека Кулубаева с официальным визитом находится в Кыргызстане.

Как сообщили в МИД, в ходе состоявшихся переговоров был подробно рассмотрен широкий круг вопросов кыргызско-таджикского взаимодействия, включая приоритетные направления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного диалога. В данном контексте отмечена важность реализации договоренностей по итогам государственного визита президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Кыргызскую Республику в марте текущего года.

Стороны обменялись мнениями по ключевым вопросам международной и региональной повестки, обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в рамках международных организаций, включая ООН, СНГ, ОДКБ и другие многосторонние форматы.

Министры вновь подчеркнули историческое значение подписания договора о госгранице между. Отметили, что завершение процесса демаркации будет способствовать формированию прочной основы для устойчивого мира, добрососедства и региональной стабильности.

Отдельный акцент был сделан на необходимости укрепления доверительного диалога на высшем и высоком уровнях.

Особое внимание было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Таджикистан в текущем году.

По итогам переговоров стороны подтвердили обоюдную приверженность дальнейшему углублению двустороннего сотрудничества в духе добрососедства и взаимного уважения.

Фото пресс-службы МИД