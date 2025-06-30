Ташиев открыл здание ГКНБ в Чаткале и строительство дороги и ГЭС

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Он напомнил – после победы над ОПГ в Кыргызстане должны искоренить коррупцию

Заместитель председателя кабинета министров, председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев в рамках рабочего визита в Чаткальский район Джадал-Абадской области открыл здание ГКНБ и строительство дороги и ГЭС.

В Чаткале был сдан в эксплуатацию новый административный комплекс районного отдела ГКНБ.

На открытии Камчыбек Ташиев в своей речи подчеркнул важность укрепления законности и необходимости соответствовать доверию, оказываемому государством. Он напомнил, что после победы над ОПГ в Кыргызстане должна быть искоренена и коррупция.

Он также вручил ключи от нового служебного жилья, которое расположено рядом с районным центром ГКНБ.

После чего Камчыбек Ташиев принял участие в открытии строительства новой автодороги протяженностью 16 км по маршруту Каныш-Кыя – Кара-Буура. Работы включают в себя прокладку сложного участка с тоннелем, мостом, дренажной системой и земляными работами. На проект из республиканского бюджета выделено 1,7 млрд сомов.

Далее, зампред кабмина заложил капсулу на месте строительства первой из четырех малых гидроэлектростанций - ГЭС «Башкы-Терек» в долине Чаткала, одного из крупнейших энергетических проектов в стране с участием частного инвестора.