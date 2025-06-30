Садыр Жапаров принял Сергея Лаврова в Чолпон-Ате

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений.

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 29 июня, принял министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова в г. Чолпон-Ата.



Как пишет пресс-служба главы государства, стороны обсудили вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также взаимодействие в рамках интеграционных объединений.



Глава государства подчеркнул, что Кыргызская Республика придаёт приоритетное значение развитию многопланового сотрудничества с Российской Федерацией, которое последовательно укрепляется в духе союзничества и стратегического партнёрства.



Президент отметил, что Россия остаётся важнейшим торгово-экономическим партнёром Кыргызстана. Прямые инвестиции из России демонстрируют положительную динамику, а Российская Федерация продолжает оставаться крупнейшим инвестором в экономику страны.



Особое внимание Садыр Жапаров уделил роли Кыргызско-Российского фонда развития, назвав его одним из ключевых инструментов в укреплении инвестиционного сотрудничества.



Президент обозначил положительные изменения в экономике страны, подчеркнув, что за последние три года Кыргызстан добился значительных результатов.



«Кыргызстан уверенно движется по пути устойчивого развития и прогресса. В числе наших приоритетов - энергетика, транспорт, цифровизация, туризм, а также освоение редкоземельных и критически важных минеральных ресурсов», - отметил президент.



Со своей стороны, министр иностранных дел России Сергей Лавров, прежде всего, передал слова приветствия от ррезидента Российской Федерации Владимира Путина.



«То, что главы государств задают тон в налаживании взаимодействий, в решении задач, которые возникают в самых разных областях, обязывает и нас, как министров иностранных дел, активно обеспечивать скоординированную работу всех органов государственной власти», - отметил министр Сергей Лавров.



Он также подчеркнул, что помимо двусторонних планов, есть регулярные задачи, которые решаются в рамках интеграционных процессов на общем пространстве СНГ. Это и непосредственно Содружество независимых государств, конечно же, Евразийский экономический союз, это и ОДКБ, где сейчас Кыргызстан председательствует.



Глава МИД России также отметил значимость проводимых в Кыргызстане реформ и выразил готовность России к дальнейшему расширению сотрудничества по ключевым направлениям.



В завершение стороны подтвердили приверженность дальнейшему развитию союзнических отношений и углублению взаимодействия на международной арене.