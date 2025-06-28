Завершился рабочий визит Садыра Жапарова в Беларусь

Бишкек, "САЯСАТ.KG". По итогам заседания ВЕЭС подписан ряд многосторонних документов.

Завершился рабочий визит президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова в Республику Беларусь, состоявшийся 26-27 июня 2025 года.

В первый день глава государства принял участие в Евразийском экономическом форуме на площадке Минского международного выставочного центра БелЭКСПО. Далее лидеры стран-участниц ВЕЭС ознакомились с образцами белорусской техники.

Во второй день Садыр Жапаров принял участие в очередном заседании Евразийского экономического совета.

В мероприятии приняли участие главы государств Евразийского экономического союза - президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров, премьер-министр Армении Никол Пашинян (в формате видеоконференции), президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент России Владимир Путин и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев, а также главы государств-наблюдателей ЕАЭС Республики Узбекистан, Республики Куба и приглашенные гости - Монголия, ОАЭ.

По итогам заседания ВЕЭС подписан ряд многосторонних документов.

Завершив рабочий визит в Республику Беларусь, Садыр Жапаров 27 июня вернулся в Чолпон-Ату.