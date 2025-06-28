На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске подписан ряд документов

Бишкек, "САЯСАТ.KG". На заседании Высшего Евразийского экономического совета в Минске подписан ряд документов

По итогам заседания Высшего Евразийского экономического совета подписан и принят ряд документов в Минске, сообщает пресс-служба президента.

Список:

- Решение «О механизме распределения между членами Коллегии Евразийской экономической комиссии обязанностей по сферам деятельности»;

- Протокол «О внесении изменений в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года («IV Большой» Протокол)»;

- Решение «О внесении изменений в Положение о Совете руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств – членов Евразийского экономического союза»;

- Распоряжение «О представлении информации в соответствии с подпунктом 5 пункта 20 Протокола о единых принципах и правилах регулирования деятельности субъектов естественных монополий (приложение № 20 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года)»;

- Распоряжение «О результатах мониторинга исполнения в 2023 – 2024 годах государствами – членами Евразийского экономического союза положений, предусмотренных Правилами регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности»;

- Распоряжение «О реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках Евразийского экономического союза»;

- Решение «Об основных направлениях экономического сотрудничества в области спорта в рамках ЕАЭС»;

- Решение «О досрочном прекращении» полномочий члена Коллегии Евразийской экономической комиссии»;

- Решение «О назначении члена Коллегии Евразийской экономической комиссии»;

- Распоряжение «О времени и месте проведения очередного заседания Высшего Евразийского экономического совета».