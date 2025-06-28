ОДКБ проведет заседание СМИД в Чолпон-Ате

Бишкек, "САЯСАТ.KG". В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

30 июня в Чолпон-Ате пройдет заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ под председательством главы МИД Кыргызстана Жээнбека Кулубаева.



Как сообщили в пресс-службе МИД, на повестке — вопросы международной и региональной безопасности, борьба с терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью. Отдельно рассмотрят угрозы кибербезопасности и информационные вызовы.



По итогам встречи планируется подписание документов для укрепления взаимодействия государств-членов и развития совместных инициатив в сфере региональной безопасности.



В ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

