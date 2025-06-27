Садыр Жапаров участвует в заседании ЕАЭС в Беларуси

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Вначале мероприятия глав делегаций приветствовал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Садыр Жапаров сегодня, 27 июня, в рамках рабочего визита в Беларусь, принимает участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета во Дворце Независимости в Минске.

Вначале мероприятия глав делегаций приветствовал президент Беларуси Александр Лукашенко.

После завершения церемонии приветствия и совместного фотографирования лидеры перешли в зал для участия в заседании ВЕЭС в узком формате.