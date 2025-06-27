Сатаров Нурбек Бейшеналиевич назначен полномочным представителем президента Кыргызской Республики в Нарынской области.
Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.
С 16 октября 2023 года до 14 марта 2024 года был заместителем полномочного представителя президента в Нарынской области.
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Нурбек Сатаров назначен полпредом президента в Нарынской области
Бишкек, "САЯСАТ.KG". Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.
Сатаров Нурбек Бейшеналиевич назначен полномочным представителем президента Кыргызской Республики в Нарынской области.
Сатаров Нурбек Бейшеналиевич назначен полномочным представителем президента Кыргызской Республики в Нарынской области.