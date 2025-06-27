Нурбек Сатаров назначен полпредом президента в Нарынской области

Бишкек, "САЯСАТ.KG".

Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

Сатаров Нурбек Бейшеналиевич назначен полномочным представителем президента Кыргызской Республики в Нарынской области.



Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.



С 16 октября 2023 года до 14 марта 2024 года был заместителем полномочного представителя президента в Нарынской области.

