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Нурбек Сатаров назначен полпредом президента в Нарынской области

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров. Нурбек Сатаров

Сатаров Нурбек Бейшеналиевич назначен полномочным представителем президента Кыргызской Республики в Нарынской области.

Соответствующий указ подписал президент Садыр Жапаров.

С 16 октября 2023 года до 14 марта 2024 года был заместителем полномочного представителя президента в Нарынской области.
 

           