Избран ректор КРСУ

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Сергей Волков с октября 2024 года занимает пост исполняющего обязанности ректора КРСУ.

Ректором Кыргызско-Российского Славянского университета им. первого президента России Б.Ельцина на ближайшие 5 лет сегодня ожидаемо избран Сергей Волков.

Как сообщили в пресс-службе вуза за кандидатуру С.Волкова проголосовали все 11 членов Управляющего совета КРСУ, присутствовавших на заседании.

Председателем совета является заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский.

Кроме С.Волкова на должность ректора КРСУ претендовали заведующая кафедрой иностранных языков Марина Юрченко и Марат Кудайкулов.

Сергей Волков с октября 2024 года занимает пост исполняющего обязанности ректора КРСУ. Он выпускник Магнитогорского государственного технического университета им. Г.И. Носова по специальности «Литейное производство черных и цветных металлов», является кандидатом технических наук и автором более 25 научных работ. До прихода в КРСУ Волков занимал различные руководящие должности в МГТУ им. Г.И. Носова, включая проректора по развитию инфраструктуры и проректора по стратегическому развитию и экономике.

Марина Юрченко возглавляет кафедру иностранных языков КРСУ с сентября 2017 года. Кандидат педагогических наук, доцент, внесла значительный вклад в развитие кафедры, продолжая традиции, заложенные с момента основания университета в 1994 году.

Информации о третьем кандидате Марате Кудайкулове в открытых источниках нет.