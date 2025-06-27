Бишкек, "САЯСАТ.KG". Российский дипломат прилетит в КР по приглашению министра иностранных дел КР Жээнбека Кулубаева 28-29 июня 2025 года.
Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит Кыргызстан с официальным визитом, сообщили в МИД КР.
Отмечается, что российский дипломат прилетит в КР по приглашению министра иностранных дел КР Жээнбека Кулубаева 28-29 июня 2025 года.
В рамках визита запланированы переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран, в ходе которых будут обсуждены актуальные вопросы кыргызско-российского стратегического партнёрства и союзничества, а также ключевые аспекты двустороннего взаимодействия и международной повестки.