ЖК освободил от должности судью Верховного суда Джунушпаева и судью Конституционного суда Жумабаева

Бишкек, "САЯСАТ.KG". Ранее сообщалось, что он по собственному желанию написал заявление об уходе.

Жогорку Кенеш 25 июня освободил от должности судью Верховного суда Кыдыка Джунушпаева



Ранее сообщалось, что он по собственному желанию написал заявление об уходе.



Также парламент досрочно освободил от должности судью Конституционного суда Латипа Жумабаева в связи с его смертью.



Кыдык Джунушбаев был избран судьей Верховного суда в мае 2018 года. С марта 2022 года является председателем Совета судей.



Латип Жумабаев с февраля 2020 года занимал пост судьи Конституционной палаты Верховного суда. Он умер 14 июня 2025 года.

